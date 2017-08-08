新機組最快明日登板救援，供電有望紅轉橘。（中央社）

供電情勢緊張，昨（7）日供電亮起今年首顆紅燈。目前台電預估今日供電仍是紅燈，不過大潭緊急發電機組（大潭7號機）、大林新1號機和通宵1號機最快明日早上登板救援，提供約41.5萬瓩發電量，明起供電燈號有機會紅轉橘。

經濟部今早臨時召開「供電情勢」記者會，能源局副局長李君禮表示，氣溫是否再攀升，以及新機組能否如期上線，將會是未來幾天供電壓力能否舒緩的關鍵，未來會滾動式檢討供電狀況，供電雖緊澀，但不會有停限電準備。

台電發言人林德福表示，大林新1號機明日可以恢復併聯試車，初期約可提供20萬瓩發電量，經過幾天負載測試後約可提升至40萬瓩，經過1個多月調校、測試後大概可以滿載供電。

林德福接著說，大潭緊急發電機組也在做最後測試，預計今日可以順利點火，明日尖峰前可以提供20萬瓩發電量，後天有望升至30萬瓩。再加上通宵1號機在試運轉階段，明日也可以提供約1.5萬瓩。

至於上週日因為颱風倒塌的和平電廠電塔修復狀況也符合進度，李君禮指出，目前正在重新安裝新塔架，已完工近五成，預計本週日（13日）下午可以恢復運轉，預估下週一用電尖峰前就可以提供65萬瓩發電，約占總發電量2％。

目前台電預估今日最高用電達3,620萬瓩，台電最大供電能量為3,695.8萬瓩，備轉容量75.7 萬瓩。台電預估今起連4天供電燈號皆為橘燈，新機組登板救援能否讓燈到回到橘燈，林德福表示「不排除」。

李君禮指出，若氣溫升高會讓用電需求量攀升，機組能否如期上線，氣溫是否超出預期都會是影響燈號能否紅轉橘的因素。

值得注意的是，未來3日台電預估備轉容量為67.5萬瓩，雖然新機組如期救援的話可以挹注41.5萬瓩，讓估備轉容量超過90萬瓩橘燈標準，但是若再有中型機組像中火7號機、1號機一樣發生意外，仍有可能讓供電重回紅燈，和平電塔歸隊前供電仍吃緊。

(工商)