李艷秋：認清缺電7大事實 心就會涼了

尼莎颱風吹垮花蓮和平電廠輸電塔導致全台電力吃緊，行政院日前要求公家機關13時至15時關冷氣節電。 (資料照,陳怡誠)

全台持續高溫炎熱，台電昨亮起今年第一顆限電警戒紅燈。資深媒體人李艷秋稍早在臉書呼籲大家別再罵了，她要大家好好認清缺電的7項事實就會涼快了，至少「心涼了」。

尼莎颱風吹垮花蓮和平電廠輸電塔導致全台電力吃緊，行政院日前要求公家機關13時至15時關冷氣節電引發民怨。網友更批「不是要用愛發電嗎?」、「蔡英文不缺電的承諾呢?」、「經濟部長今夏絕不亮紅燈的保證呢?」、「那些『我是人，我反核』的人去哪了?」

對此，李艷秋在臉書呼籲大家別再罵了，火氣太大只會更熱。她要大家好好認清缺電的幾項事實就會涼快了，至少心涼了。

李艷秋點出的7大事實包括一、台電說他們已經把所有口袋的電都掏光了，他們盡了洪荒之力，供電還是亮紅燈。相信此時台電不敢說謊，所以民進黨執政前指責台電偷藏電，製造缺電假象，護航核電，是謊話。二、一個颱風就缺電，但台灣不會只有一個颱風。三、綠能是假、非核家園是假，增加火力發電、重啟核電舊機組是真。四、只剩「關冷氣」和「花錢買電」兩招，證實這個政府無能應變。

五、蔡總統說全力支持半導體，打造亞洲.矽谷，事實是她連電從哪裡來都不知道。六、謝長廷說，日本聽到台灣2025非核家園嚇一跳，問「台灣不缺電嗎?」謝回「絕對不會」，日本人問「電從哪裡來?」謝說「還不知道」。原來民進黨總是對外國人說實話，對同胞說謊話。七、缺電危機以來，執政黨照慣例四打，「打前朝、打哈哈、打馬虎，再加打死不認錯」，繼續矇騙和轉移焦點。

李艷秋指出，「共體時艱」讓人憤怒卻是現在唯一的方法，別再說什麼「冷氣開足，逼台電限電」這種氣話。大家必須嚴肅面對節電的必要，因為再過十天，世大運就要舉行了，好不容易台灣有個大型國際賽事，沒有大巨蛋已經夠寒酸了，如果再發生選手村停電、計分牌斷電、開幕式熄燈，「你能想像那慘況嗎?台灣丟不起這個臉!」

李艷秋說在火烤公務員、熱蒸教職員、悶燒飛行員、水煮郵務員之外，全員也必須下油鍋了，大家同心協力「用愛節電」，撐過世大運，再來算總帳。

(中時電子報)