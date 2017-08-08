新莊跳電跳不停？傳聯合辦公大樓無預警跳電
日前行政院發函給各公家機關，表示因尼莎颱風來襲，和平電廠鐵塔倒塌，未來兩周供電緊澀，請於尖峰時段節約用電！今有民眾在PTT反應，新莊聯合辦公大樓無預警跳電。
近日氣溫持續飆高，公務機關持續實施下午1點至3點只開送風，其餘時間則不低於28度。行政院發言人徐國勇今上午表示，電塔修復進度一如預期，大概13日第一個迴路完成以後電就可以送出來。不過，這兩、三天還是拜託大家下午1點到3點還是共同節電，渡過難關。
但有網友在PTT爆掛表示，「新莊聯合辦公大樓無預警跳電，11點多就在剛剛跳電了，無預警，手動電風扇該出動了。」另有網友表示「行政院新莊聯合大樓從上週就開始限電，5分鐘前無預警停電，現在使用發電機勉強恢復供電。」
但昨天就有網友同樣在PTT上反應「本人住新莊，在剛剛(晚間10點50分左右)跳電了大概兩分鐘又復電，復電後趕緊再把冷氣開起來，否則晚上這麼熱都沒法睡了。」
事後媒體報導，新北市新莊、泰山等地區昨晚跳電，而且還連續跳電3次。台電表示經查是台電迴龍饋線電纜故障，引起主變壓器線路跳脫，每次停電時間皆不到1分鐘，昨晚22時55分全面修復，影響約1萬7000多戶。
(中時電子報)
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