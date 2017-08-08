民進黨：國民黨開冷氣罵到一身汗

對於國民黨今日記者會的口水批評，民進黨發言人王閔生表示，「一直吵插座不夠用，不知道在想什麼。」國民黨朋友這種開著冷氣罵到一身汗的做法，實在讓人無言！

王閔生強調，清楚的事實是，這次是因為天災造成輸配電系統損害，不是供電不足，國民黨的發言人連問題意識都沒有能力搞懂，實在遺憾也可惜。

王閔生說，政府為了在電網修復前避免限電風險，應該是不分朝野一起呼籲，甚至以身作則節電。但請國民黨省點口水，給正在全力搶修和平電廠的台電工程人員加油鼓勵吧！

(中時)