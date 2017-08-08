雄中陳君豪錄取台大醫科 成最棒父親節禮物

陳君豪送給爸爸最令他驚喜的父親節禮物。（李義攝）

與父親節開玩笑的line對話。（陳君豪提供）

與父親節開玩笑的line對話。（陳君豪提供）

「爸爸，哥哥因為志願登記費沒繳，所以沒上榜」。高雄中學陳君豪錄取台大醫科，想給教官爸爸意外驚喜，與家人設計了這個玩笑，還好，老爸心臟夠大顆，也發揮軍人臨不亂本色，自己上網查詢，這個玩笑成了父親節最特別的禮物。

陳君豪學測72級分，當下決定拚指考，還上網訂購了學長設計的「指考戰士」T恤，背水一戰的決心，果然在指考拚出佳績，考出470.3分，超出門檻450.6分近20分之多。

君豪的父親長年職務調動而聚少離多，但父子感情極佳，過去，曾有與父親開玩笑經驗，幾乎每次都得逞。

今天適逢父親節，君豪決定再給父親開次玩笑，但擔心父親會識破，於是找來媽媽幫忙，一起嚇爸爸。

玩笑照著精心設計的劇本走，老爸第一時間確實心頭一震，但隨即鎮定下來，自己上網查詢找答案，結果得到了「兒子是家族第一個醫科」的喜悅。

收到這個玩笑禮物，現在，全家人正商量著，如何度過今年最特別的父親節。

(中時)