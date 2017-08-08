蔡英文見錢尼彎腰 陸學者：見到美國人直不起來

蔡英文總統（左）7日與美國前副總統錢尼見面。（圖片來源：《蔡英文 Tsai Ing-wen》臉書）

蔡英文總統7日接見美國前副總統錢尼（Richard Cheney），在臉書貼出兩人見面照片，並盛讚錢尼24年來始終是台灣堅定的盟友。不過有網友諷刺表示，蔡英文彎腰堆笑與錢尼握手的樣子，「明明就是奴隸」。

蔡英文昨與錢尼會面，她在臉書貼出兩人見面照片，並說「距離錢尼前副總統上次來台灣，已經過了24年，這些年國際局勢不斷變化，但唯一不變的就是錢尼前副總統一直是台灣的堅定支持者，而美國更是台灣堅定的盟友。我很高興在台灣見到我們的老朋友，我跟錢尼前副總統說，台灣有強大的意志、決心與能力，要和美國一起維護亞太地區的和平及穩定。」

大陸鷹派官媒《環球網》，引網友留言報導，指蔡英文與錢尼握手的樣子「俯首貼耳」，「明明就是奴隸，卻非要把自己當統治者在思考」。

此外，廈門大學台研院政治所所長張文生對環球網表示，錢尼雖然是以退休美國副總統的身份赴台，但是參加了官方的活動並且與蔡英文總統互動，這是有違美台之間只維持非官方關係的原則的。

而對於蔡英文照片中鞠躬握手的行為，張文生表示，「蔡英文本來背就有點駝，見到美國人更直不起來了，她把台灣的所謂安全都押在了美國人的承諾上，然而美國人靠得住嗎？」

(中時電子報)