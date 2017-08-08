八仙塵爆善款 再發近5億元照顧傷患

八仙塵爆專款管委會舉行第11次委員會議，將於8月中旬起陸續函知傷者撥款手續，總發放金額近5億元。（葉書宏翻攝）

八仙塵爆專款管委會舉行第11次委員會議，針對第三階段因燒傷造成功能性長期損傷，以及心理健康需求進行補助，依據評估核定結果，將於8月中旬起陸續函知傷者撥款手續，總發放金額近5億元。

專款管委會召集人侯友宜表示，目前傷友已有220人取得身障證明，將納入身障福利系統內關懷服務，新北市627專管中心也會持續陪伴八仙塵爆傷友，直到後期照護為止。

衛生局長林奇宏在專款管委會中表示，第三階段評估係由整形外科、復健科、精神科等跨團隊專家學者，歷經6次專案會議共同制定，並於全台辦理10場次說明會，詳細向傷者與家屬說明，再由5家指定醫療院所進行醫療專業評估作業，評估結果及補助額度提報管委會核定。

另外，針對萬海航運與勇源基金會1.5億元「爭議款」問題，最初市府認為兩者與八仙樂園有關，應負賠償責任而非善款，家屬亦擔心後續賠償問題，因此管委會將之列為「爭議款」，後經管委會全體委員決議納入第3階段合併善款使用。

由受害者家屬組成的「台灣627八仙塵爆公安事件受害者保護協會」，經與往生者家屬協調並達成共識，經專款管委會決議從1.5億元「爭議款」中再發給15名往生者家屬每名200萬元慰問金（往生者之前已發放社會各界捐贈的善款每名800萬元）。其餘1.2億元併入善款，運用於傷者後續重建、復健等醫療使用。

社會局長張錦麗表示，484位傷者當中，已有220人取得身障證明，將納入身障福利系統內提供補助和後續關懷服務。

(中時)