澎湖漁船清晨擱淺受困 海巡隊成功救援

澎湖籍漁船「允發１號」擱淺受困，經搶救後順利拖回港。（陳可文翻攝）

澎湖望安籍漁船「允發1號」8日清晨在虎井島海域失去動力擱淺，許姓船長緊急電話求援，澎湖海巡隊出動巡防艇趕往拖救脫困，所幸虛驚一場。

CT3級漁船允發一號8日凌晨從望安漁港報關出海漁撈作業，清晨7時29分許行經虎井島東南方岸際淺灘海域，突然不明原因船隻失去動力擱淺坐灘，受困動彈不得。

許姓船長及4名印尼籍漁工聚集船頭不斷揮手呼救，鄰近漁船見狀緊急打電話通報求援，澎湖海巡隊獲報立即派遣兩艘巡防艇10020及5031趕往救助。

礙於現場海域水淺，巡防艇施放救生小艇接近勘查，幸好船體並無明顯破損浸水，隨即動用牽引纜繩，趁著潮差拖帶後成功脫困淺灘，再轉交友船新鴻富號協助拖回馬公港，順利完成救援任務。

(中時)