性感朱茵裸露解放 尪吃味：想我跟人家打架嗎？

談到私下因打扮暴露而讓老公黃貫中吃味，朱茵還爆老公曾對她說：「你穿成這樣，想我跟人家打架嗎？」朱茵默默放閃，閃瞎眾人。（圖／取材自男人裝微博）

「性感女神」朱茵的精緻臉蛋與空靈仙氣堪稱經典，保養有方的朱茵，讓歲月成為她的保鮮膜，擁光滑緊緻肌膚、姣好身材，45歲依舊火辣，高顏值的朱茵日前解放好身材，為雜誌擔任封面人物，她一雙媚眼與姣好身材曲線，電力十足，談到私下因打扮暴露而讓老公黃貫中吃味，朱茵還爆老公曾對她說：「你穿成這樣，想我跟人家打架嗎？」

朱茵為雜誌《男人裝》擔任8月份封面人物，同時接受雜誌專訪，提到自己的解放性感照時，朱茵則認為，性感並非裸露，而是一種熱情、狀態，私下若是打扮較清涼，黃貫中是否為在意，朱茵甜蜜表示，肯定會介意，老公還曾對她說：「你穿成這樣，想我跟人家打架嗎？」朱茵默默放閃，更是閃瞎眾人。

考量丈夫心情，朱茵外出時都走安全風，有時還會帶外套遮掩，而不只黃貫中影響朱茵穿著，4歲女兒因為喜歡拉裙子，因此，朱茵也鮮少穿裙子外出，儘管穿搭看似有諸多限制，不過朱茵字裡行間則是滿滿幸福。

(中時電子報)