桃園移工受困攪拌槽 消防隊員馳援

桃園市大溪區1間光電材料廠8日早上疑似發生工安意外，消防隊員連忙趕往救援。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區仁善里1光電材料公司8日早上疑似發生工安意外，1名外籍移工腳部受困攪拌棒內，桃園市消防局圳頂消防分隊趕往救援，將移工救出送醫期間，移工突然失去呼吸、心跳反應，所幸又搶回一命，目前還在急救中。

(中時)