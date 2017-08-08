中廣花蓮台占地未還 判付交通部租金549萬

正當檢察機關重啟偵辦中廣公司交易案之際，中廣因未將花蓮台所在的3筆土地歸還交通部，案經台北地方法院審理後，法官今(8)日判中廣公司應給付占地使用，相當租金的款項549萬468元給交通部。

扁政府時期，交通部曾打官司追討中國廣播公司名下多筆、早年屬國民黨的黨產，包括新北市板橋區8筆土地及八里區10筆土地，及本案花蓮市3筆土地並獲勝訴。

交通部提告指中廣花蓮台占用的3筆土地敗訴確定後，前年9月曾函請中廣給付占用花蓮台3筆土地，相當租金的不當得利，當時中廣釋出善意，表示為找地方遷建，希望免付遷建期間半年不當得利，故同意自2014年11月20日起免收半年遷建期間的不當得利，惟中廣逾期未遷建且持續占用土地，故提訴要中廣給付分別自2015年9月30日和10月1日起，回溯5年內相當3筆土地租金的不當得利款項，共549萬多元。

台北地院審理後，法官認為中廣無法舉證，所占用的花蓮台土地和中華民國政府成立買賣契約，既然無權占用，就是沒有法律上的原因獲得相當地租的利益，判決中廣要付交通部549萬多元。本案可上訴。

(中時)