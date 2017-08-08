自認反毒成效好　林全：3年內成為各國學習對象

行政院長林全今天上午出席桃園地檢署「查獲K他命181公斤有功人員頒獎典禮」。（葉臻攝）

行政院長林全今天上午出席桃園地檢署「查獲K他命181公斤有功人員頒獎典禮」，桃園地檢署4日指揮海巡署、警方等單位，在國道圍捕以27歲嫌犯劉昱廷為首的大型販毒集團，逮回劉和25歲董興詩、20歲蕭祖勳3嫌，起獲出重達181公斤、市值高達1億8000萬元的三級毒品Ｋ他命。

林全今天出席頒獎典禮時大力讚賞檢警的付出，也強調「反毒經費沒有上限」，只要有需要、有幫助的花費，4年內的反毒預算可以不只100億元，這次的破獲也可看出新世代反毒策略的成功，作法是「有效的」，也有初步的成果，「2至3年內會有好成績，讓台灣成為各國學習的對象」。

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(中時)