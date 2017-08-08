馬雲受中印邊境對峙波及 印度版支付寶遭抵制
中印軍隊在錫金段邊境對峙長達近2個月，就在中方多次強硬發話、緊張情勢升級之際，印度民族主義極端組織RSS日前發起的反中運動也越演越烈，該組織向印度民眾宣導不要使用號稱是印度版的「支付寶」 ─ Paytm，這個電子支付服務由中國支付寶的阿里巴巴集團所投資，同時也呼籲印度政府出於經濟和國家安全的考量，禁止中國企業對這類型公司進行投資，這也讓不少網友直呼阿里巴巴集團董事局主席馬雲是「躺著也中槍」。
據印度《金融快報》報導，抵制運動的聯合召集人馬哈占（Ashwani Mahajan）針對中印於邊境對峙的情況表示，Paytm大部分的股份由中國阿里巴巴及其他中國公司持有，中國投資者及公司擁有大量盈餘的資金，讓他們不僅對印度的商品市場感興趣，還希望搶先占領這項電子服務。
馬哈占也表示，太多外國資本，包括中國資本湧入印度，這甚至造成斯里蘭卡不得不出售機場以償還債務，更說這些外來投資者賺了錢造成的資金外流，也說中國中車鐵路造公司在印度設廠，該公司已經簽訂合約將分別為那格浦爾市（Nagpur）和加爾各答（Kolkata）生產69輛及100輛地鐵，而這會讓中國公司進入印度的生產部門「是很危險的」，此外，馬哈占也稱向中國進口商品施加嚴苛的反傾銷稅將有助於繁榮印度經濟。
(中時電子報)
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