南市醫舉辦AD-8爸爸愛健康-失智篩檢活動

台南市立醫院舉辦「AD-8爸爸愛健康-失智篩檢」活動。（洪榮志攝）

高齡化社會來臨，失智症人口不斷攀升，不少民眾都會擔心自己或父母親罹患失智症。台南市立醫院一連3天的上午在醫院大廳舉辦「AD-8-爸爸愛健康失智篩檢」活動，設有「AD-8失智症篩檢量表」及「記憶力大考驗」桌遊，凡50歲以上民眾參加篩檢者贈送精美小禮物1份，歡迎民眾陪同高齡親人一起來篩檢。

根據國際失智症協會2015年發布的報告，全球1年平均新增990萬名失智症病患，平均每3秒鐘就有1人失智。市醫院長蔡良敏也指出，根據台灣失智症協會的調查，台灣地區65歲以上的老人每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人每5人即有1位失智者。

蔡良敏說，失智症已成為高齡社會一項嚴重的社會與醫學問題，除了靠醫學給予妥善治療以外，及早發現及早介入治療更是不二法門；他還從「提供失智症教育」、「醫療專業介入」及「妥善運用政府資源」等3個面向，呼籲大家共同對抗失智海嘯，特別是今年長照2.0的政策已將失智民眾列為社區巷弄長照站的照護對象。

至於如何做好預防保健，遠離失智症的威脅？蔡良敏教導大家要「3動2高」：3動就是多運動、多戶外活動、多動腦；2高就是吃高抗氧化食物、高度學習。

(中時)