1到3點關冷氣不再執行 南投縣長林明溱：虐待公務員
近來天熱造成電力吃緊，政院通令要求地方下午1到3點關冷氣節電，南投縣府7日決定，不再執行中央這項要求，改為上午9到10點才開冷氣，下午3到4點之後再關閉。南投縣長林明溱表示，下午1到3點是天氣最炎熱的時候，如果不開冷氣，公務人員沒有精神辦公，政府應該思考如何充足電力，而不是用限電來虐待公務員。
南投縣府新聞及行政處處長林琦瑜說明，縣府會延續100年縣政中心的節電政策，夏日視氣溫與天候而定，早上9點到10點後開啟冷氣，下午3點到4點間關閉冷氣，中午非上班時間除了關閉電燈外，A、B兩棟中午12點到1點各關閉兩台電梯，僅使用殘障電梯，鼓勵同仁多走樓梯、節約用電，多走多健康，也請同仁除了重要場合與會議外，平日以輕薄穿著為主，盡量減少冷氣使用，落實節能減碳的政策。
(中時電子報)
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