NBA》美媒建議籃網交易林書豪 火箭得安森尼
「甜瓜」安森尼花落誰家至今仍無消息，對此美國媒體提出四個三方交易方案，其中一個就是籃網把林書豪送至尼克，火箭得到安森尼。
這個建議案牽涉到火箭、籃網與尼克，火箭把雷恩安德生和阿里查分別送到籃網與尼克，籃網把林書豪與布克交易至尼克，火箭獲得夢寐以求的安森尼。這個交易案林書豪重返紐約大蘋果，有機會成為尼克的先發控衛。
第二個交易建議案是黃蜂將吉爾克里斯和柯迪席勒送到尼克，得到雷恩安德生與阿里查，火箭拿下安森尼；第三個交易案是魔術得到雷恩安德生，送出畢約波和赫索尼亞到尼克與火箭，安森尼遠走休士頓。
第四個交易案是拓荒者將透納和馮萊送到尼克，得到雷恩安德生，火箭將阿里查交易到尼克，獲得安森尼。
(中時電子報)
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