NBA》昔日榜眼改當農夫 「那個我已死了」

米利奇身高213公分，當時被視為NBA最具天分的長人之一。(美聯社資料照)

你也許難以想像，一位前NBA選秀榜眼，如今竟改當農夫，其實這才是他的熱情所在。米利奇(Darko Milicic)主打中鋒，2003年被活塞以首輪第2順位挑中，排名還超越「甜瓜」安森尼、包許和韋德。他近期說，已不想再說謊，他不愛籃球，「昔日那個我已經死了」。

米利奇身高7呎(213公分)，當時被視為NBA最具天分的長人之一，但沒打出榜眼身價，只留下生涯場均6分、4.2籃板、0.9助攻的數據。他日前接受ESPN.com 訪問，3小時內，他不斷談到「水貨」這話題，還有一次在15秒內說了3次「水貨」，為他貼上一個很有想像力的標籤。

米利奇來自塞爾維亞，他目睹一些巴爾幹地區的戰爭，住處還曾被北約轟炸，並因父親在戰事中喪生錯愕不已，後來才證實是誤傳，當時他不到10歲。米利奇的爸爸回來後，教他打籃球，只因為他身高出眾，米利奇說：「並不是我主動提要打籃球的。」

米利奇2003年被活塞以首輪第2順位挑中，濃眉大眼，是個大帥哥。(美聯社資料照)

當米利奇被活塞選中時，他僅是18歲的青少年，要遠渡重洋到美國發展，起初就碰到球風不合球隊戰術問題。當時教頭布朗(Larry Brown)希望米利奇靠近籃框打球，而不是他喜歡的傳球和遠投，讓他很快就受不了。

苦無上場機會的米利奇，一回到住家，不停地捶打牆壁發洩，並開始喝酒，甚至徹夜狂歡後，隔天微醺出現在球隊訓練。這幾乎就是反叛高中生的典型，無法成為明星，米利奇決定成為壞孩子。

2010到11賽季，米利奇在灰狼打先發，場均24.4分鐘，可得8.8分、5.2籃板、2火鍋，是生涯最佳。(美聯社)

米利奇前3季在活塞，場均上場5.8分鐘，可得1.6分。後轉隊到魔術、灰熊、尼克和灰狼，最佳表現是2010到11賽季的灰狼，場均打24.4分鐘，可得8.8分、5.2籃板、2火鍋。米利奇2012年在塞爾提克結束NBA生涯。

離開NBA後，米利奇曾轉戰綜合格鬥，再到塞爾維亞籃球聯賽打了半季，最後在塞爾維亞買塊地，當起農夫。他擁有125英畝的農場，種許多水果，並出口到杜拜、俄羅斯和非洲。當米利奇談到櫻桃時，整個人精神全來了，他說櫻桃極具商業價值，且市場很廣大。看來他這回真的找到最愛了！

(中時電子報)