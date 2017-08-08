微風與日本atre合資 微風南山打造Breeze atre
微風集團勢力再擴大，今天（8日）在東京車站飯店宣布，與日本車站購物中心atre和三井物產合資的ATREINTERNATIONAL（簡稱「AICO」）合作，成立公司「微風艾妥列控股公司Breeze atre Holding」，預計明年10月以品牌「Breeze atre」在微風南山打造2至4樓約2500坪賣場，引進台灣首見的獨家品牌。
今天記者會由微風集團董事長廖鎮漢、執行常董岡一郎、總經理畑明男，與atre社長一之瀬俊郎、三井物產社長安永竜夫共同出席簽約，宣布Breeze atre Holding投入資本額2億元，微風集團出資60%、AICO則是40%。預計微風南山地上7層樓、地下3層樓的店面面積約1萬6200坪，共有280個品牌進駐，其中Breeze atre約占2500坪、60個品牌；全館約35％是餐飲、1/3是獨家品牌。
atre是JR東日本的子公司，以JR東日本管轄内的車站為中心，拓展名為「車站大樓」及「站中」等商業設施事業，目前在品川、惠比壽等共有43個購物中心，去年營業額約675億元台幣，這次與微風集團合作，是「首次」進軍海外市場。三井物產也致力於開發車站和商場，2014年以來在英國等地開展旅客鐵路事業，每天在全球的鐵路運輸量超過160萬人次。
(中時)
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