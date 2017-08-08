富邦解約吳岱豪 法官判有理

籃球國手吳岱豪，前年在還有「1年球員、2年教練合約」情況下，遭「富邦勇士隊」無預警解約後，提出確認委任契約存在的民事訴訟，台北地方法院審理後，法官判決吳敗訴。

富邦勇士隊在SBL（Super Basketball League，超級籃球聯賽）第十三季季後賽第2輪出局，季候展開重建，2015年5月初，無預警單方與中鋒吳岱豪解約，因吳岱豪原和富邦簽約6年，被解約時還剩1年球員、2年教練的3年合約，因合約未完，也沒拿到買斷合約的金錢賠償，事後向富邦提出本件確認合約存在的民事訴訟。

北院審理後，法官曾當庭感嘆球員生命很現實又殘酷，但審酌相關事證後，認同富邦委任律師說法，吳在第11季起狀態大幅下滑，球團才會在12季初要求改善，但吳整季依舊表現不佳，才在當季末、104年5月2日寄發存證信函，通知解約，這在雙方簽約時即寫明球團可解約。

另合約上已載明，若球員表示不佳，得依照合約內容作出三處分包括「停止球員出賽或罰款處分」、「立即以書面通知原告終止契約」與「請求第1年度報酬總額3倍之懲罰性違約金」等，且三者間無先後順序，端看球團決定，因此富邦被解約並未違約。判決吳岱豪敗訴。本案可上訴。

(中時)