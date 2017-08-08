節儉性格無人能及 黃曉明連快過期牛奶都「一乾而盡」
大陸節目《中餐廳》找來趙薇、黃曉明人演出，每人各司其職合夥經營餐廳，在節目中擔任店員的黃曉明，意外節儉的性格也曝了光，像是客人離開後剩下半瓶蘇打水，他怕倒掉太浪費竟拿起杯子一飲而盡，讓眾人可說都傻了眼。
黃曉明在新節目中將節儉性格表露無遺，其中一幕店內客滿水杯都被用完，他先是清洗自己的水杯讓客人使用，過程中發現杯中還有半杯檸檬水，他竟索性一口喝完一點都不浪費，此外就連客人餐畢離場後，桌上剩下半瓶蘇打水沒喝，他都拿起來一乾而盡，而在主廚張亮拿了桶快過期的牛奶出來時，他竟覺得丟掉太暴殄天物，竟和他說「咱們倆乾了吧」，節儉性格超乎一般人想像。
不過接連喝了三種飲品，似乎讓他身體也受不了鬧肚子疼，當下也顧不得節目還在拍攝，便狂衝廁所「解放」，逗趣的模樣也讓網友笑翻，也頻頻稱讚黃曉明就是如此真的一個人。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明
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