網路取代馬路 虎尾健保卡製卡站開張

健保署在虎尾公所設立健保卡製卡站，鎮長林文彬(右)和雲林縣長李進勇(右三)感謝健保署長李伯璋增點提供服務。(許素惠攝)

健保署在虎尾公所設立健保卡製卡站。(許素惠攝)

健保署在虎尾公所設立健保卡製卡站，虎尾鎮代會主席丁學忠(坐者藍衫)成為第一位申辦者。(許素惠攝)

健保署在虎尾公所設立健保卡製卡站，上午開張。(許素惠攝)

阿公阿嬤表演布袋戲宣揚虎尾公所健保卡製卡站。(許素惠攝)

網路取代馬路，虎尾健保卡製卡站上午開張，提供雲林縣民眾更便捷的健保卡換補發服務，估計會有40萬人受惠。

健保署長李伯璋感謝虎尾鎮公所大力支持設站，雲林縣長李進勇及虎尾鎮長林文彬則感謝健保署下鄉增點服務鄉親，讓鄉親免除郵寄等待的不便。

縣衛生局長吳昭軍、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁等在地醫療專業機構代表，都出席恭賀，在地爺奶表演布袋戲宣揚，虎尾鎮代會主席丁學忠成為首位申請製卡的人。

李伯璋指出，虎尾製卡站的成立，讓原本須等待5至7天的郵寄時間，現在民眾申請後在10分鐘內即可領到新卡，對於行動不便的老人家、身障者及緊急需要使用健保卡的民眾更是一大福音，預估含鄰近鄉鎮，共有約40萬民眾受惠。

健保署南區業務組表示，過去雲林縣僅有健保署斗六聯絡辦公室一處現場領卡服務，現在該署南區業務組更進一步與雲林縣虎尾鎮公所合作，虎尾鎮公所製卡站成為該署第17處跨機關合作署外製卡服務據點。

(中時)