網路取代馬路 虎尾健保卡製卡站開張
網路取代馬路，虎尾健保卡製卡站上午開張，提供雲林縣民眾更便捷的健保卡換補發服務，估計會有40萬人受惠。
健保署長李伯璋感謝虎尾鎮公所大力支持設站，雲林縣長李進勇及虎尾鎮長林文彬則感謝健保署下鄉增點服務鄉親，讓鄉親免除郵寄等待的不便。
縣衛生局長吳昭軍、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁等在地醫療專業機構代表，都出席恭賀，在地爺奶表演布袋戲宣揚，虎尾鎮代會主席丁學忠成為首位申請製卡的人。
李伯璋指出，虎尾製卡站的成立，讓原本須等待5至7天的郵寄時間，現在民眾申請後在10分鐘內即可領到新卡，對於行動不便的老人家、身障者及緊急需要使用健保卡的民眾更是一大福音，預估含鄰近鄉鎮，共有約40萬民眾受惠。
健保署南區業務組表示，過去雲林縣僅有健保署斗六聯絡辦公室一處現場領卡服務，現在該署南區業務組更進一步與雲林縣虎尾鎮公所合作，虎尾鎮公所製卡站成為該署第17處跨機關合作署外製卡服務據點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。