世大運免驚 51隻汪星人幫你抓壞人

中時電子報
出任務待命中，身上K-9是警犬隊的標示與榮耀！(徐世勳議員提供)
出任務待命中，身上K-9是警犬隊的標示與榮耀！(徐世勳議員提供)

世大運開幕倒數10天，51隻汪星人出任務，擔負起世大運期間偵爆、反恐、守護民眾的重任！

民國黨台北市議員徐世勳提供資料指出，本次世大運共有51隻汪星人出動，其中41隻負責偵爆、10隻負責警衛。偵爆犬執行選手村、開閉幕典禮會場及賽事場地的安全檢查，尋找是否有預藏之爆裂物；警衛犬則在場館巡守警戒，發揮威嚇不法份子的功效。

米格魯：我比較小隻，負責鑽進車底找毒品與爆裂物；狼犬：我體型比較大，負責外部偵查和威嚇不法份子。(徐世勳議員提供)
米格魯：「我比較小隻，負責鑽進車底找毒品與爆裂物」；狼犬：「我體型比較大，負責外部偵查和威嚇不法份子。」(徐世勳議員提供)

訓練出一隻合格的警犬汪星人並不容易。徐世勳拜訪新北市警犬隊後發現，單單一隻警犬，不但需要8到12個月的訓練期，更需要百坪空間。他也說，警犬平日勤務繁多，除了反恐維安、查槍緝毒的主要任務外，海洋音樂祭、春吶、甚至五月天的演唱會也都要執勤，「犬力卻這麼不足，政府應給予足夠的訓練空間與資源。」

找到壞人了！麥走，休想逃過本汪的追擊！(徐世勳議員提供)
找到壞人了！麥走，休想逃過本汪的追擊！(徐世勳議員提供)
這個機車坐墊裡有爆裂物！要趕快坐下讓領犬員知道。(徐世勳議員提供)
這個機車坐墊裡有爆裂物！要趕快坐下讓領犬員知道。(徐世勳議員提供)

徐世勳建議，政府可以鼓勵民間和保全公司參與，系統性地培養警犬，未來遇到類似世大運的國際盛事時，才能有足夠的犬力進行調度；新北市警犬隊隊長潘天龍對此則回應，警政署目前也在研擬擴大警犬隊編制。

(中時電子報)

民國黨台北市議員徐世勳手抱最萌小警犬「福星」，與新北市警犬隊合影(徐世勳議員提供)
民國黨台北市議員徐世勳手抱最萌小警犬「福星」，與新北市警犬隊合影(徐世勳議員提供)

關鍵字：世大運緝毒維安徐世勳民國黨警犬
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