《時來運轉》運彩本周單場暨場中投注 基襪再對決 搶當美東霸主

洋基731交易大限前大補強，盼重返美聯東區龍頭。(美聯社資料照)

提供台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(民國106年08月01日到民國106年08月07日)供大家參考，以下是本週焦點預告：

1.「亞洲盃籃球賽」：提供3場單場及場中投注。

純本土出擊的亞洲盃男子籃球賽即將在8/8(二)於黎巴嫩舉行。中華台北將在小組賽中，分別於8/8(二)迎戰香港、8/10(四)對抗日本及8/12(六)挑戰澳洲進行分組預賽，台灣運彩提供3場中華台北賽事進行單場及場中投注，預祝中華隊取得最佳成績，為國爭光。

2.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

本週鎖定國聯東區及美聯東區的一二名賽事。

8/8(二)以及8/11(五)台灣運彩提供2場由華盛頓國民在主場迎戰邁阿密馬林魚的單場及場中投注的賽事。國民在分區冠軍雖已領先馬林魚13場勝差，但今年雙方對戰9場國民卻以4勝5負居下風，8/3更以7:0被完封，看似佔有優勢的國民能否在4連戰取回對馬林魚的優勢？本週關注重點。

8/12(六)台灣運彩提供由波士頓紅襪對紐約洋基的單場及場中投注。兩隊上週曾並列第一，沒想到風雲變色，洋基落後紅襪3場勝差，本週末的3連戰，洋基在主場勢必盡全力搶勝，為分區第一努力。

3.「日本職棒」：提供7場單場投注，視情況加開場中投注。

8/12(六)~8/14(一)洋聯第一的軟體銀行鷹在主場迎戰日本火腿鬥士，台灣運彩提供3連戰賽事單場投注。軟銀鷹今年對上火腿拿下12勝3敗的戰績，其中7月底對上火腿更是3連勝，戰局是否一面倒看好軟銀鷹？就看火腿能否力圖振作了。

4.「足球」：提供5場單場或場中投注。

4.1「歐超級盃」：

8/9(三)由上一屆歐冠以及聯賽冠軍皇家馬德里對上歐足聯歐洲聯賽冠軍曼聯，台灣運彩提供單場及場中投注。兩隊在上星期的國際冠軍盃有過交鋒雙方踢成1:1平手，由曼聯PK獲勝，誰能爭取年度歐洲最強，就看此役。

4.2「英超足球」：

本週末英超回歸，台灣運彩提供2場單場及場中投注。

8/12(六)由艾佛頓主場迎戰斯托克城。艾佛頓在今年暑假失去主力前鋒盧卡庫，迎回舊將魯尼是否能在主場開紅盤？

8/13(日)由今年升班馬的紐卡索聯主場迎戰上屆亞軍托特納姆熱刺。挾著英冠冠軍的紐卡索要在新賽季力保英超席次，熱刺將為今年冠軍繼續努力。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)