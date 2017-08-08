馬國賢再獲新封號 「轉台王」變「CP值最低藝人」

Sandy吳宗憲。(中天提供)

明(8/9)日中天綜合台晚間10點《小明星大跟班》播出主題「製作單位公認！這些藝人CP值超低！」，邀請高CP值藝人代表沈玉琳、孫協志，以及低CP值藝人代表斯亞、馬國賢、陳艾熙、詹惟中、山豬與逸祥等人，由製作單位來票選哪位藝人CP值最低。憲哥先解釋CP值的用意，認為藝人要呈現自己最大的價值去展現給觀眾，並拿車子舉例，如平民跑車SUBARU CP值就比其他跑車高，「它油門踩下去比porsche跑得還快」，下一秒憲哥話鋒突然一轉，自爆跑去訂了一台porsche，他原本向汽車業務嫌車太貴，對方卻悠悠回應：「他們(SUBARU)那價錢是真的很便宜，我們真的比較貴，可能要撞了才知道！」就因為這句話，憲哥立刻下單訂購一台，其他來賓當場怒轟憲哥炫富，Sandy則滿臉問號說：「你怎麼耳根子真軟啊，好好說服喔！」

馬國賢曾在《康熙來了》被票選為「轉台王」，因此對中天攝影棚有陰影，「在這攝影棚當中曾獲得轉台王，所以我不敢高估自己！」憲哥開玩笑說：「這場地等於是你的陰地啦！」沈玉琳也補槍，指馬國賢當時被受封為「轉台王」時，他掏出錢給馬國賢，要他「有多遠走多遠」，馬國賢聽了當場爆氣：「我永遠記得這句話！」沒想到票選結果出爐，馬國賢再度獲封「CP值最低的藝人」，被製作單位評為「資深練習生」、「發來增加工作量」，讓馬國賢崩潰大喊：「始終無法打破這個魔咒！」

馬國賢被製作單位評為CP值最低藝人。(中天提供)

馬國賢無奈回應，這次票選讓他知道「譁眾取寵」的重要性，沈玉琳秒回：「這你應該十年前就該知道了！」笑翻眾人。吳宗憲笑說，人家失戀我們又在傷口上撒硫酸，「會不會離開中天就往河堤走」，沈玉琳也開玩笑建議，希望有工作人員陪著他，以免發生什麼意外，最後憲哥讓陳艾熙給馬國賢安慰的擁抱，希望馬國賢好好加油，堅持下去。

本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道今(8/9)晚間10點《小明星大跟班》播出。

(中時電子報)