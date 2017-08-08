摩斯漢堡 台南查獲綠薯條

摩斯漢堡經典商品黃金薯條，3年多前曾有民眾吃到已變綠的馬鈴薯條不適，且遭驗出含毒的龍葵鹼，停售至上月才恢復上架，近期又接連在台北和台南傳出2起綠薯條案件，台南市衛生局今天派人到轄內摩斯漢堡進行稽查，當查獲綠薯條，將送台北市依法查處，依違反《食品安全管理法》可裁罰3萬至300萬元。

台南市衛生局昨天稽查網友指稱的門市，因綠薯條已被丟廚餘桶，今天上午再派人稽查另7家分店，已有查到綠薯條情事，數量正在統計中。

(中時)