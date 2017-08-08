國軍公布新版冬季夾克，年底換裝。圖／國防部提供

國防部今天公布最新的三軍冬季夾克樣式，翻領、短版的設計類似美式艾森豪夾克，預計今年11月30日起開始換發，初步預算約新台幣2億元。

國防部為精進三軍「冬季夾克」穿著品質，國防部後次室處長周一新少將於今日例行記者會中，說明「三軍冬季夾克研改設計規劃」，規劃以「英挺、帥氣、舒適」為目標，邀請國內廠商實施款式設計及材質選定，並於今年11月30日起分階段陸續撥發，以滿足官兵穿著實需，提高軍人自信與榮譽感。

周一新表示，本案經各軍司令部及聯參單位共同研訂，由各軍種參考「國軍短版夾克」為研改設計基礎，邀請國內廠商協助辦理服裝設計及試製，以國軍志願役官士兵為對象，由軍種依實際穿著需求，檢討選用市面上優質布料材質；顏色採軍種色系為主，以發揚軍種特性與精神象徵；服裝製作符合官兵個人身型，展現英挺與朝氣。

周一新進一步指出，在服裝配件佩帶部分，左右領章依軍種特性佩帶「軍種」或「官科」等識別標章、右臂車縫「團體臂章」、右襟佩帶「兵籍名牌」、左襟佩帶「勳獎功表」，另左、右襟上方得佩帶個人所獲榮譽或紀念徽章。相關冬季夾克研改設計規劃，期能表現出軍人雄壯威武的精神外，亦可塑建軍人的社會形象，國防部將持續精進規劃，讓國軍官兵穿得舒適、帥氣，提升國軍整體軍容

至於經費預算規畫，周一新說，會按照年度預算調整，分階段、分批撥發，各軍種需求不一樣，預算初步約新台幣2億多元。後續依照實際需求、單位任務和特性，先撥給機關單位，初步陸海空換發人數約8萬人，單件平均在3000元左右，原來的夾克是1200元。

(中時)