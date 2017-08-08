北門廣場點燈迎賓 免費搭雙層巴士夜遊台北
台北北門廣場近日正式啟用，成為打卡新地標；而為讓國內外觀光客在夜間也能一窺東門、南門及小南門建築美感及色彩，北市配合修復3城門既有照明燈光，並將舉辦東、西區巡禮夜遊台北，在周末夜晚，開放民眾網路報名免費搭乘雙層觀光巴士遊覽。
北市北門景觀廣場將於6月13日舉辦「燦爛的台北城『燈』峰造極－東門、南門、小南門點燈活動」，規劃2車次的台北市東、西區免費巡禮行程，透過燈光串連的方式，在車上為東門、南門、小南門舉行點燈儀式，讓台北城重新亮起來。每車次限額60名，共120個名額，8月9日起開放網路報名。
(中時電子報)
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