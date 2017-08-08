北門廣場點燈迎賓 免費搭雙層巴士夜遊台北

台北市北門廣場完工啟用，未來的西區門戶計畫將以北門為核心，聯結周邊的日治時期「鐵道部」（後）、台北郵局、三井倉庫、撫台街洋樓等古蹟，讓民眾可以親身感受台北城的歷史風華。（本報系資料照）

台北市北門廣場3日完工啟用，特別保留建城初期的木造城門，讓民眾可以近距離感受台北城的歷史風華。（本報系資料照）

台北北門廣場近日正式啟用，成為打卡新地標；而為讓國內外觀光客在夜間也能一窺東門、南門及小南門建築美感及色彩，北市配合修復3城門既有照明燈光，並將舉辦東、西區巡禮夜遊台北，在周末夜晚，開放民眾網路報名免費搭乘雙層觀光巴士遊覽。

景福門（東門）夜間燈光(圖/北市工務局提供)

重熙門（小南門）夜間燈光。(圖/北市工務局提供)

麗正門（南門）夜間燈光。(圖/北市工務局提供)

北市北門景觀廣場將於6月13日舉辦「燦爛的台北城『燈』峰造極－東門、南門、小南門點燈活動」，規劃2車次的台北市東、西區免費巡禮行程，透過燈光串連的方式，在車上為東門、南門、小南門舉行點燈儀式，讓台北城重新亮起來。每車次限額60名，共120個名額，8月9日起開放網路報名。

(中時電子報)