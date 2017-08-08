沒在怕！北韓為巡邏艦武裝反艦巡弋飛彈

儘管聯合國安理會一致決議，通過對北韓「最嚴厲」的制裁，北京也力促北韓停止挑釁。不過，美國諜報機構已發現，就在幾天前，平壤將兩枚反艦巡弋飛彈裝上一艘巡邏艦。

據熟知亞太最新情報的美國官員向福斯新聞（Fox News）透露，這是2014年以來，北韓首度將這些飛彈部署到這類平台上。

種種跡象顯示，平壤對西方發出的外交威脅置若罔聞。

(中時電子報)