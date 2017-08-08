撞死國道警 拖板車司機尿篩證實有吸毒

肇事駕駛黃志龍被警方帶往市立殯儀館複訊。（徐養齡攝）

警員陳啟瑞父親及妻子神情哀傷。（徐養齡攝）

檢察官到場相驗。（徐養齡攝）

陳啟瑞生前與獨子合照。（徐養齡翻攝）

國道警察六隊警員陳啟瑞7日值勤時遭拖板車追撞殉職，肇事駕駛黃志龍被發現車上有毒品吸食器，遭質疑是「毒駕」上路，他雖強辯是5天前吸毒，但初步尿篩，證實是在近期吸毒。

檢警8日相驗陳啟瑞大體，陳妻及年邁的陳父強忍悲痛到場，雙眼泛紅不發一語，陳妻歷經一夜難眠，仍打起精神為亡夫打理後事，警方透露陳啟瑞是家中唯一經濟來源，之後的日子不知該如何面對，全家陷入愁雲慘淡，度過最心碎的父親節。

檢方指出，41歲職業駕駛黃志龍有5次毒品前科，昨天肇事後在車上被發現吸食器，內有安非他命殘渣，他一度否認吸毒，後來才鬆口承認在5天前吸毒，不過檢警初步尿篩，安毒呈陽性反應，顯示他在近期曾吸過毒，是否與事故原因有關聯，仍待檢警進一步釐清。

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(中時)