各地炎熱 氣象局：今天最高溫將超過37度

今天台灣地區依舊高溫籠罩，彷如火烤景像。（取自氣象局官網）

中央氣象局表示，今天各地依舊晴朗炎熱，台北市高溫接近中午時已達攝氏36.5度，其次是板橋35.9度、基隆35.8度。預計桃園以北、基隆及花東縱谷高溫亦可達到36度，並有超過37度高溫出現的機率，請民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑。

(中時)