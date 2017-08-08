趙天麟：沒戰略目標卻要求關冷氣 政府省省吧

趙天麟認為政府對於限電危機，應有更積極的作為。（中時資料照／姚志平攝）

台灣是否會產生限電危機，近來讓許多民眾相當擔憂，民進黨立委趙天麟認為，當下重要的應是政府要盡速建置好智慧電表與智慧電網，並承諾1、2年內可完成，這樣至少讓人民感覺有個目標在，若什麼都不做只是要求大家關冷氣，那政府實在可以省省、不用這樣做。

趙天麟昨（7）日在政論節目《少康戰情室》指出，他曾到日本福岡考察，「不是要你12點到2點不能開冷氣，是直接就不讓你開冷氣。」因為當地有時間電價，民眾不會在較貴的時段開冷氣，解決之道是用氫能把晚上的電儲存起來，到電價貴的時段再使用存的電，而時間電價策略要奏效，和智慧電表形成的智慧電網有關。

「但不管哪任政府，都沒有下定決心（指智慧電表、智慧電網）。」趙天麟直言，非核家園喊起來容易，因為會不會成功搞不好是4年後、8年後的事，但要是政府現在馬上說，智慧電表以及智慧電網2年內如果沒有成功，甚至1年內看不見階段性目標，經濟部長等相關負責人就要下台，那人民就會較有感。

就趙天麟看來，若政府能積極處理智慧電表和智慧電網，並給出時程，這時如果要求不開冷氣或是把溫度調高一點，民眾才會覺得有個戰略目標，較願意配合，「你這都不講的時候你告訴我說不要吹冷氣，我覺得省省了，真的可以不用了。」

(中時電子報)