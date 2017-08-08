趙天麟：沒戰略目標卻要求關冷氣 政府省省吧
台灣是否會產生限電危機，近來讓許多民眾相當擔憂，民進黨立委趙天麟認為，當下重要的應是政府要盡速建置好智慧電表與智慧電網，並承諾1、2年內可完成，這樣至少讓人民感覺有個目標在，若什麼都不做只是要求大家關冷氣，那政府實在可以省省、不用這樣做。
趙天麟昨（7）日在政論節目《少康戰情室》指出，他曾到日本福岡考察，「不是要你12點到2點不能開冷氣，是直接就不讓你開冷氣。」因為當地有時間電價，民眾不會在較貴的時段開冷氣，解決之道是用氫能把晚上的電儲存起來，到電價貴的時段再使用存的電，而時間電價策略要奏效，和智慧電表形成的智慧電網有關。
「但不管哪任政府，都沒有下定決心（指智慧電表、智慧電網）。」趙天麟直言，非核家園喊起來容易，因為會不會成功搞不好是4年後、8年後的事，但要是政府現在馬上說，智慧電表以及智慧電網2年內如果沒有成功，甚至1年內看不見階段性目標，經濟部長等相關負責人就要下台，那人民就會較有感。
就趙天麟看來，若政府能積極處理智慧電表和智慧電網，並給出時程，這時如果要求不開冷氣或是把溫度調高一點，民眾才會覺得有個戰略目標，較願意配合，「你這都不講的時候你告訴我說不要吹冷氣，我覺得省省了，真的可以不用了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。