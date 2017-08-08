國手級的新猿將！世大運成員林立加盟桃猿

林立加盟桃猿，從業餘到職棒一路都在桃園的球隊。(本報資料照)

Lamigo桃猿今年戰績高飛，宛如毫無敵手，如今在先前簽下成晉等3新戰力後，今(8日)確定再補進生力軍，與世大運中華隊內野手林立達成協議，以簽約金440萬、月薪8.5萬附帶60萬激勵獎金條件加盟，有望讓猿隊本戰力就不錯的內野防線，再添1名可用之兵。

林立出生於花蓮縣，不過棒球路從大勇國小、新明國中、平鎮高中、再到國立體育大學，一路都在桃園打拚，而現在與猿隊簽約，也能繼續在熟悉的地方展開職業生涯。他過去在業餘時期，曾入選U18世界盃棒球賽中華隊，現也將代表台灣，征戰8月底開打的2017台北世大運。

除了林立，之前猿隊也和第三到第五輪選進的3名球員達成共識，其中第三輪的外野手成晉簽約金350萬，僅次林立。林立選秀時被認為是有長打能力的二壘手，如果到職棒後仍能維持身手，有望在猿隊內野防區的爭取到一席之地。

(中時電子報)