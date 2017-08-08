日本防衛白皮書：兩岸軍事 中方占上風 差距年年擴大

日本公布2017年版的《防衛白皮書》，針對兩岸軍事力比較方面多有著墨。(翻拍自2017年版日本《防衛白皮書》)

日本公布2017年版的《防衛白皮書》，針對兩岸軍事力比較方面分析指出，兩岸軍事平衡已朝向對中方有利的方面變化，可看出有差距年年擴大的傾向。今後有必要注視中台軍力的強化，美國對台軍售，台灣主力裝備的自主開發等。

防衛白皮書中指出，中國持續高水準的提高國防費，而台灣近20年來的國防費幾乎持平，2016年時中國公布的國防費已達台灣的15倍左右。

陸軍方面，雖然中國擁有壓倒性的兵力，中國對於侵略攻擊台灣本島的能力，目前還有限，不過，近年中國著手打造大型登陸艦等，登陸能力已確實提高中。

海空軍力方面，中國不僅在量方面具壓倒性的優勢，在原本台灣占優勢的質方面，近來中國的海空軍力也急速增強。

在飛彈攻擊能力方面，台灣正在改造PAC-2和PAC-3型愛國者防禦飛彈，同時準備導入新的PAC-3, 中國已擁有許多將台灣納入射程的短程飛彈，一般認為，台灣欠缺因應來自中國飛彈的手段。

白皮書中指出，軍事能力的比較不應該只從武力、裝備性能以及數量去判斷，應從假想的軍事作戰目的、樣貌以及運用態勢、要員的訓練度、後方支援體制等各方面要素來判斷。

不過，可看出中國急速增加軍事力，中台軍事平衡整體而言，已朝向對中方有利的方面變化，且可看出有差距年年擴大的傾向。今後必須注意兩岸軍力的強化、美國對台軍售、台灣主力裝備的自主開發等動向。

(中時)