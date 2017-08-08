穿長袖挨轟 民進黨發言人：蔡英文怕冷不怕熱
日前總統蔡英文在臉書上發文，有民眾質疑蔡總統在家穿長袖「是不是冷氣很冷？」也遭網友砲轟「8月份誰在家看電視會穿長袖」、「這天氣還穿長袖，冷氣開到幾度呀?」對此，民進黨發言人張志豪在臉書回應，大家看圖說故事的壞習慣真是夠了！多年來，主席在會議場合，常常要求空調開最小或關掉，「因為主席怕冷，不怕熱」。
張志豪表示總統日前在臉書上支持少棒小將，破萬的臉友按了讚表示同感，但卻有幾個網路酸民習慣看圖說話編故事，指著過肘的袖長歪樓，胡亂指控，企圖帶風向引非議，其實網路上什麼層次的人都有，這也算是網路常態。
張志豪直言我們一直以來所認識的蔡英文，她總是注意用電的節約，再來就是沒有開冷氣的習慣。更不要說穿著的習慣，如果不是特別的場合必須穿上Ｔ-shirt之類，她總是穿著有袖長的上衣，這就是蔡英文。
另外，張舉例過去陪著她輔選跑行程，她總穿著一件薄外套或是長袖襯衫(袖子捲起來)。其實這是每位幕僚都了解的，也是許多資深記者都知道的事。這麼多年來，只要有主席在的會議場合，常常要把空調開到最小，或者關掉。「因為主席怕冷，不怕熱」。
張認為比起網路酸民，政治人物承擔著更不一樣的公共責任，當颱風吹垮了我們的電塔，電力的輸送出現問題，為了要避免限電危機，政治人物就應該站出來！呼籲大家一起參與尖峰時刻的節電，讓台電的工作團隊專心把電塔修好，讓電力供應回復正常。
遺憾的是，現在有一些政治人物把自己也當作網路酸民，凡事往歪理打，個人品味德性一回事，但卻讓錯誤的資訊佔滿了議題討論空間，誤導大家的正確理解，就非常不負責任了。
(中時電子報)
文章來源：張志豪 臉書
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