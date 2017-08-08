想考書記官 男持槍要脅醫師開證明遭起訴

43歲黃姓男子想考書記官，今年6月27日持裝BB彈空氣槍，到澄清醫院平等院區急診室，闖入許姓醫師診療室，朝地板連開2槍，脅迫對方開「精神狀況正常」診斷證明書，當場被員警制伏，報考不成反被依違反醫療法起訴。

起訴書指出，黃男有竊盜、性騷擾防治法前科，今年2月才執行完畢出監，6月27日上午10時許，沒有掛號，就持空氣槍直接進入急診室許姓醫師診療室，朝地板連開兩槍，並喝令其他護士及病患通通出去，要求許醫師為他開「精神狀況正常」診斷證明書，他要報考國家考試當書記官。

醫師一邊與他周旋、安撫，警方到場後將他制伏並扣下玩具空氣槍，事後證實未具殺傷力，虛驚一場。黃男到案後坦承犯行。

(中時)