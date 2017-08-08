國軍冬季換新裝！2億元訂做夾克提升榮譽感

自左至右為陸軍、海軍、海軍陸戰隊、空軍的新款夾克。(陳怡誠攝)

左至右為陸軍、海軍、海軍陸戰隊、空軍的新款夾克。(陳怡誠攝)

國防部後勤次室管理處長周一新少將說明：新款夾克以「英挺、帥氣、舒適」為目標，邀國內廠商實施款式設計及材質選定，滿足官兵穿著實需，提高軍人自信與榮譽感。(陳怡誠攝)

國防部後勤次室管理處長周一新（左）說明空軍冬新款夾克有放置智慧型手機空間。(陳怡誠攝)

陸軍新款夾克。(陳怡誠攝)

海軍新款夾克。(陳怡誠攝)

海軍陸戰隊新款夾克。(陳怡誠攝)

海軍陸戰隊新款夾克。(陳怡誠攝)

因應蔡英文總統上任後要求國防部在3年內，全面提升國軍服裝及個人裝備，國防部長馮世寬指示要以「英挺、帥氣、舒適」為目標，國防部8日上午公布國軍新裝「三軍冬季夾克（即美式艾森豪短夾克）」，並宣布將從今年11月30日起分階段陸續撥發。

國防部後次室後勤管理處長周一新少將在記者會中表示，精進三軍「冬季夾克」穿著品質，以「英挺、帥氣、舒適」為目標，邀請國內廠商實施款式設計及材質選定，以滿足官兵穿著實需，提高軍人自信與榮譽感，第一波將有8萬名官兵將換發此型夾克，預估2億元左右，由於每件都是量身訂作，因此每件3千元，價格高於現行軍便服夾克1200元。

(中時)