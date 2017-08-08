女人不適合科技業？谷歌砍了沙文工程師
一名谷歌（Google）軟體工程師最近寫了內部備忘錄，質疑公司多元化政策，並說女性在科技職位上身為少數，不是因為性別歧視，而是天生生理差異的結果。谷歌周一宣佈，已經開除這名工程師。
據《紐約時報》（The New York Times）7日報導，這篇充滿性別刻板印象的備忘錄在美國矽谷引發眾怒。文中指出，女人對壓力高的工作比較不感興趣，是因為她們比較容易焦慮。也因此，科技業中往往男多女少，不成比例。
谷歌公司執行長皮查伊（Sundar Pichai）在致全公司的電子郵件中指出，備忘錄的部分內容已違反公司的行為準則，也跨越了在工作場所倡議有害性別刻板印象的紅線。
不過，這備忘錄也令谷歌處境尷尬。長久以來，谷歌鼓勵開誠布公的文化，員工能在內部論壇質疑高級主管，甚至嘲諷公司經營策略。然而，谷歌也像其他許多科技公司般，不斷面臨批評，說他們在雇用與拔擢女性及少數民族上，始終做得不夠。
一名谷歌女性工程師在看過備忘錄的內容後，隨即推文道，除非人力資源部採取行動，否則她考慮離職。
還有員工透過電子郵件，告訴大家，他雖然支持員工表達意見的權利，但這備忘錄未免也寫得太過分了。
(中時電子報)
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