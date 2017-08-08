美前官員籲陸 19大後穩定兩岸關係

對於中共召開19大後的對台議題處理，美國國務院前副助理國務卿李維亞（Evans Revere）今表示，與非常多的中國學者談話後發現，他們理解蔡總統所提出的兩岸論述，甚至有點同情，但當然學者的同情不同於領導階層，或許在中共19大召開後，中共領導階層能更傾向發展穩定的兩岸關係。

李維亞今出席「2017亞太安全對話」後，接受媒體詢問時表示，川普對台政策非常清楚，希望有個強壯且堅固的對台關係。

李維亞說，台灣明顯在經貿、兩岸學生交流及觀光受到中國打壓，這並不健康，這會使美國以此鼓勵北京採取更實際、實務及低調的手法與台灣來往，也會提醒北京需謹慎聽取蔡總統所言。

李維亞強調，（美國總統）川普在處理兩岸問題上朝向更穩定，而蔡總統已經做得很好，並重申對北京的承諾，就維持現狀部分，他希望北京會接受且理解。

李維亞說，他剛到訪北京，北京仍對蔡總統個人及其作法感到質疑，但並未感受到敵意及威脅性的字眼。

李維亞說，他與非常多的中國學者談過話，這些學者都理解蔡總統提出的兩岸論述，「甚至有點同情」，這很重要，雖然中國學者的同情不等同於中共領導階層，但或許在中共十九大後，中共領導階層會更傾向發展「這樣的關係」。

李維亞指出，中國正值政治敏感時期，不僅是與台灣的關係，包含與美國，以及在東海、南海以及國內政治等議題，都處於關鍵時期。他希望在中共十九大後，一旦共產黨領導階層決定後能更有自信，對台灣做對的事情，並建立更穩定的兩岸關係架構。

李維亞說，蔡英文總統對兩岸關係已提供一些創意論述，他希望北京能更有創意的想像，「球在北京手上」，但不幸的是現在玩球的方式是對台施壓，這對兩岸關係沒有幫助。

(中時)