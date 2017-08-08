學者籲：別讓林口卸煤碼頭觸發下個限電危機

林口卸煤碼頭位置圖。（擷取自台灣海事安全與保安研究學刊「不安全的安全港」一文。）

台灣海事安全與保安研究會秘書長陳彥宏，昨晚在台灣海事安全與保安研究學刊刊發文章「不安全的安全港」，內文指出台電管轄的林口卸煤碼頭南面缺乏掩體，以至於運煤船易受冬天東北季風、夏天西南風與湧浪衝擊，以及該港浚深到足夠讓船隻安全運轉的水域太有限等原因，可能導致未能提供船舶安全進、出、停港等安全條件。他指出，這可能導致在某個極端天候或狀況下，大船失控漂出來校閱港區，不管是碰撞港口設施，還是觸礁、擱淺、沉沒，把整個港口給封了，這樣的風險結果，由於可能影響燃煤供應速度，將對台電供電造成一定影響。

陳彥宏寫道，鑑於日前來襲的「尼莎」颱風造成停泊於基隆港的「麗娜輪」斷纜，碰撞海軍「蘭陽」、「淮陽」二艘軍艦，過往也曾發生太多類似大船失去束縛，衝撞港區的事件，造成鉅額財產損失，加上最近公家機關配合節電不開冷氣，啟發他撰寫此題。

陳彥宏解釋，「安全港口（Safe Port）」，即特定船舶在相關時間段內抵達、使用並駛離的過程，除非發生不可預見的異常狀況，否則以良好的航海技術和船藝，應能避免危險。另外，租方（港口經營者）不僅要保證船舶可以安全到達，還必須保證船舶能安全地停泊和離開。

不過陳彥宏點名林口卸煤碼頭要成為安全港口還有努力空間（記者註：運煤輪在該林口卸煤碼頭卸媒後，可直接送往緊鄰的林口發電廠，相較於從前要從台中港卸煤後，再以公路運輸送往往林口發電廠，更有效率）。

他分析，林口卸煤碼頭，最大罩門是尚未有適當「遮風」、「遮湧」、「遮流」的遮蔽。他說，該港南北向主碼頭與東西向的延伸防波堤，可遮避一些東北季風，但卻在南方留下大大缺口，完全暴露下，以至於冬天東北季風、夏天西南風與湧都可搞得大船、拖船、大夥兒心驚肉跳的，「就這麼個『L』型的東西，怎麼看都還不太像是個港。」、「簡直就是媲美頂級遊樂場的大怒神、海盜船，可以免費玩到飽還附微薄薪俸。」

陳彥宏表示，其次，該港浚深到足夠讓船隻安全運轉的水域也太有限、 太減省，「又不是去住膠囊旅店。」其三，從漁區間進出該港主航道的海上交通流略顯複雜、漁船漁網漁具也複雜，遇到漁汛期擠一點，就像開車遇到加工出口區上下班；其四、好像也沒有適當的港外錨地，「反正就四四方方畫一塊在那兒，愛拋就拋，安全自負。」其五，最神奇的就是這個小小地方，目前好像正一邊浚挖，一邊維持船舶進出卸載，水深狀況有沒有什麼新變化？助行設備有沒有？在不在正確位置？

陳彥宏指出，綜上分析，首要考驗就是船長的運氣和港口引水人的功力，其次要考驗拖船性能和拖船船員能耐，「刀刃上舔蜜的功夫，也不過如此爾爾。 」

不僅如此，陳彥宏也透過AIS（自動識別系統），並向相關單位徵詢查核後，觀察得知「尼莎」颱風前後，林口卸煤港口拖船的操作頗有風險。

像是風浪稍歇時期，在卸煤碼頭的運煤輪旁，原本應該要有4艘拖船戒備，必要時穩住船身，卻發生其中2艘小船一度離開到台北港避風，另外2艘竟與煤輪綁在一起。讓陳彥宏直言，「拖船和船員的安全都自顧不暇了，哪能警戒？應該只是多添麻煩吧？」

他進一步指出，假設2艘拖船綁在大船旁警戒就好，但如果該大煤輪很倒楣遇到大風大浪的天候，「我就不相信如果林默娘女士沒有出手相援，那2艘小小的拖船哪有可能頂得住，我更不相信躲在台北港那二艘趕得回來？到時候損失的，將不只是3艘船，搞不好5艘，更有可能是整個林口港 game over。」

不過，陳彥宏也強調，港區遮蔽問題、水域及航道的浚深問題、提供船舶安全進、出、停泊問題等，不是只有林口港必須單獨面對，這應是全台灣所有與煤、氣、油等能源裝卸港口與泊位都一樣要面對的問題。

(中時)