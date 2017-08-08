偷香油錢進旅店看謎片 花蓮竊盜慣犯遭逮

大膽蘇嫌偷竊土地公廟香油錢，行竊過程監視器通通一覽無遺，成為破案關鍵。（新城警分局提供）

順利偷取8700元及高粱酒的蘇嫌直奔附近旅店，喝酒、看謎片放鬆。（新城警分局提供）

花蓮一名蘇姓慣竊昨喬裝遊客潛入光隆博物館內的土地公行竊，香油錢搜刮一空，連供桌上的高粱酒也打包帶走，不知舉頭三尺有監視器，行竊過程全都錄，警方循線逮人，不到8小時就發現全身脫個精光躲在旅店看謎片「放鬆」的蘇男，醉醺醺的蘇男無力掙扎，當場人贓俱獲。

光隆博物館員工報案指出，園區內土地公廟的功德箱遭破壞，香油錢全被搜刮一空，供桌上的高粱酒也不翼而飛。新城分局指出，現場查看發現鐵製功德箱正中央有一塊圓型的透視玻璃被敲碎，箱上還留有一點血漬，推估是嫌犯行竊「不幸」弄傷。

經轄區加灣派出所員警認出，該竊嫌就是平常在加灣、佳民地區遊蕩的49歲蘇姓男子，還是花蓮地檢發布竊盜通緝的逃犯，警方掌握情資後，立即動員偵查隊、加灣所、佳民所警力聯手清查偵辦，

確認蘇嫌最後行蹤後，偵查隊長張益新率員前往查捕，室內酒氣沖天，蘇嫌全身脫光躺在床上，醉眼朦朧的盯著電視上的謎片，模樣尷尬，員警趕緊喝斥他穿上褲子。

蘇嫌手臂上多處刮傷，梳妝台上也放著總計8700元的百元大鈔、地上有5瓶已經喝完的高粱酒瓶，床上則有綠色領巾，所有物件特徵與監視器影像吻合，蘇嫌自知無法狡辯，很快就坦承竊盜犯行，員警遂將其扣回偵辦，全案訊後依竊盜罪及竊盜通緝押送花蓮地檢收案。

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(中時)