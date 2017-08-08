日本人氣女優「初川南」，12日助陣中區資訊展

由台中市電腦公會主辦的2017年中區資訊展，本月11日起，一連五天在台中登場，今日特地由Show Girl提前代言活動，試圖為活動暖身。（劉朱松攝）

日本人氣女優「初川南」，本月12日助陣中區資訊展。（圖／業者提供）

由台中市電腦公會主辦的暑假最大3C展-2017年中區資訊展，本月11日起，一連五天在台中登場。因台北、高雄兩地停辦暑假電腦展，中區資訊展今年共有100家廠商、300個攤位，共襄盛舉，並力邀日本人氣女優-「初川南」，跨海來台，12日與粉絲會師「中區資訊展」 ，來一場甜蜜蜜情人挑戰賽，相當吸睛。

此次藝人活動方面，主辦單位特別安排日本人氣女優-「初川南」12日上午10點與粉絲舉行見面會。1995年出生的初川南，雖然大學剛畢業，但她擁有豐富的演藝經驗，算是校園中清新亮麗的陽光女生，由於她的穠纖合度的身材、嬌小甜美的臉蛋，加上甜蜜蜜的話調，成為廣大男士心目中的夢中情人。

她還一舉拿下2015年DMM最優秀新人獎，在日本一些以青少年讀者為主體的雜誌媒體，爭相邀拍封面及寫真，且她在動漫（cosplay）扮成包括「家政婦」、女童軍、運動美少女，及音樂系學生等角色，常常小露性感，大大地滿足了讀者們的極致幻想需求，讓她的人氣排名，直攻榜首。

這次大會特別重金禮聘她，來台參加中區資訊展假日活動，現場和粉絲大玩甜蜜蜜情人挑戰賽，提前為情人節暖身。

主辦單位說，現場粉絲，可參與『表達我的愛大聲公挑戰賽』、『粉絲甜蜜蜜』，及『愛的連線你和我』三項挑戰賽，為了奪得和初川南一起互動遊戲的機會，最後得獎的民眾，可把初川南親筆簽名的電競滑鼠組，及限量簽名海報，帶回家。

中區資訊展因應科技產業的變化，展區內除規劃了「電腦系統區」、「智慧家電區」、「數位教育區」、「娛樂多媒體區」、及「周邊設備區」等區域外，還加增了「車聯網」、及「創客maker」等兩大專區，消費者可在專區內搶先體驗機車結合物聯網應用，及最新創意研發科技產品，體驗闖關成功，還有機會將宏佳騰150機車帶回家。

中區資訊展適逢暑假，向來是各家資訊大廠最重視的展售檔期，除各大廠牌齊聚更勝以往外，價格也是最優惠的一個檔期。

今年度參與中區資訊展的廠商，包括宏碁、華碩、微星，及技嘉等國際大廠，加上Samsung、Olympus、SAMPO、CHIMEI、Dyson等知名影音多媒體廠商，及車用電子廠商PAPAGO、GoPro、Mio等等廠商助陣，展出產品陣容，相當多元。

另外，今年度還增加智慧機車廠商，包括光陽機車、宏佳騰、及PGO等大廠共襄盛舉，讓今年的中區資訊展，絕對是歷年來的產品、品牌最齊全的一個展覽。

在產品價格部分，因應暑假，及情人節等節日的來臨，廠商提出了更不同組合的優惠價格，展場憑悠遊卡、學生證即可免費參觀；同時歡度暑假，8月11開幕當天，除免費參觀外，還再抽時下最夯、市價超過1萬5,000元的PS VR，歡迎中部地區消費者，踴躍參觀。

(工商)