醉男討公道 瓦斯桶砸小吃店 幸未釀災
四、五個月前，台中市賴性男子（48歲）在南屯區忠勇路某小吃店，被3名不明人士毆打，經詢問小吃店毆打他的人是誰而未果，7日深夜與友人喝酒又想起此事，氣憤難耐，又再次前往小吃店欲討公道，無奈小吃店已打烊，賴男氣不過，就拿了隔壁店家的瓦斯桶打開朝小吃店玻璃門砸進去。警方獲報後迅速尋線逮補賴男，全案依竊盜、毀損、公共危險罪送辦。
台中市警察局第四分局春社派出所指出，7日晚間23時57分接獲辦案，於忠勇路某小吃店有人酒後鬧事並砸毀玻璃，趕往現場後發現一片狼藉且瓦斯味瀰漫，幸好消防隊同仁已進入店內關閉瓦斯沒有釀成災害，不過作案人已逃離現場。
正當員警四處搜尋時，熱心民眾提供嫌疑人搭銀色轎車離去，員警立刻展開地毯式搜尋，不到10分鐘就在永春路與永春東七路口發現該車，攔查後果然發現賴嫌。賴嫌驚呼：「警察手腳也太快了吧!」只好坦承犯下本案。
台中市四分局春社派出所長魏綉薌指出，本案同仁快速分析歹徒逃逸路線下，迅速將賴嫌緝捕到案，調查後將賴嫌依毀損、公共危險等罪移送台中地檢偵辦。而該小吃店過去因常傳出噪音，時常被檢舉，現房東已決定不再續租，將在月底結束營業。
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(中時)
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