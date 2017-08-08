回應制裁案 北韓：核武飛彈絕不退讓

參加東協區域論壇會議的北韓外長李勇浩（右），6日參加晚宴時，與南韓外長康京和簡短對話了約3分鐘。（美聯社）

聯合國安全理事會上週末一致通過美國起草的北韓制裁案，該制裁案將導致北韓一年損失10億美元。對此，北韓外交部長李勇浩發布聲明說：「我們無論在任何情況，都不會將核子和彈道火箭列入談判議題。」

東協區域論壇昨天（8月7日）在菲律賓首都馬尼拉登場，北韓也派外交部長李勇浩前來與會，李勇浩在演說中明白表示，北韓動用核武，為的只是對付美國，而且平壤也絕不會把核武放到談判桌上去，言下之意是斷然拒絕放棄核武。

李勇浩步出論壇會場後，改由北韓發東協區域論壇發言面對媒體代為說明。發言人：「我們重申北朝鮮絕不會將，核子和彈道飛彈計劃放到談判桌去，在強化核武上一英吋都不會退讓。」

(中時電子報)