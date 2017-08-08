新北健康三寶─「藷」來寶！邀您夏日焢窯賞星空

新北三寶─甘藷烘窯活。（新北市農業局提供）

夏天來新北市金山吃好吃的「烤蕃薯」！吃飽喝足後別忘了欣賞美麗流星雨！新北健康三寶的甘藷又來啦！今年8月20日，眾所期待的焢窯活動升級為歷年最大500窯的規模，並改由下午開始，銜接到晚上的音樂會與觀星活動，享受視覺、味覺和聽覺的多重饗宴。

往年一開放便搶購一空的「新北歡樂遊」更擴大辦理，4條旅遊路線結合新北市10大觀景點共8梯次，還有甘藷創意大餐、伴手禮競賽及農夫市集，讓你有呷、有抓又有玩，為期兩個月的歡樂行程是今夏絕對不能錯過的休閒首選！

今年的新北三寶─甘藷烘窯活動很不一樣，避開中午的豔陽，由下午15時開始，並創下歷年來最大500窯千人焢窯的創舉，除了健康甘藷，現場也提供其他新北市優質的農產品食材作為烘窯材料，到了晚上還有身障街頭藝人星光音樂表演，以及由專家帶領使用望遠鏡觀察美麗星空的「藷星星」活動。

喜歡旅遊的民眾也可以報名每週六出發的「新北歡樂遊」，早上到包含九份、平溪等新北10大景點遊玩，下午再回到金山體驗焢窯樂趣，還有金山甘藷伴手禮票選、甘藷王競賽等活動，讓這個暑假不再無聊。

市長朱立倫表示，今年豐富的活動就是要讓大家感受到新北市的農業活力和熱鬧的氣氛，民眾也可以就近到板橋農會或新希望廣場的農夫市集，選購優質的甘藷，本次甘藷節一定能帶給大家今年夏天一個不同的體驗。

(中時電子報)