《時來運轉》亞洲盃男籃開戰！中華隊首戰香港
亞洲盃男籃賽今在黎巴嫩舉行，台灣運彩開盤亞洲盃男籃賽事，中華台北將在今晚(8/8)11點30分首戰香港，台灣運彩更提供單場與場中投注，與彩迷一同為中華隊加油。
此役賠率已開出4種投注玩法，讓分盤中華台北讓19.5分賠率1.75倍、香港則受讓19.5分賠率1.75倍；大小盤則落在152.5分，大、小分賠率同為1.75倍；單雙玩法賠率同為1.75分；雖然未提供不讓分盤，仍有第一節不讓分供彩迷投注，客勝(中華台北勝)賠率1.10倍、主勝(香港勝)賠率4.25倍，第一節和局賠率10.00倍。
(中時電子報)
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