麻豆文旦產季來臨　果農賣文旦也做公益

麻豆文旦產季即將來臨，果農不僅賣文旦也做公益。（萬于甄攝）

麻豆區3位青農李政勳、李明彥及李佳翰（左起），不僅賣文旦，更將銷售金額2成捐助弱勢團體，有興趣的民眾可到「社區菜市長@台南」訂購取貨。（萬于甄攝）

麻豆文旦產季腳步逼近，許多民眾開始相爭訂購文旦禮盒，今年麻豆區3位青農李明彥、李佳翰及李政勳，不僅賣文旦，更將銷售金額2成捐助弱勢團體，有興趣的民眾可到「社區菜市長@台南」訂購取貨。

3位新農人李明彥、李政勳和李佳翰從小一起長大，也一同返鄉種植傳承老欉文旦樹，各自創立品牌「汽球彥文旦果園」、「麻吉柚果園」和「5012柚意思文旦果園」，並以對土地友善的目標努力。

去年由李明彥、李佳翰將文旦銷售金額移撥部分，捐助創世基金會及北台南家庭扶助中心，今年李政勳也加入行列共同攜手做公益，預計將部分銷售金額捐助蓮心園社福基金會，也希望拋磚引玉帶動更多人關心弱勢族群。

民眾若有興趣除透過各電話或表單訂購外，「社區菜市長@台南」也提供消費者現場取貨服務，可選擇離家近的取菜點下單預購，預計16開放預購。

台南下營、麻豆的文旦年產值高達34億，即將進入採收期，麻豆警方也不敢大意，15日將成立為期2個月的寶柚大隊，結合果農、地方巡守隊、義警民防超過1500人，共同守護果農整年種植的心血。

(中時)