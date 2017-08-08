六輕區內大連化工 隱瞞化學液體外洩引眾怒

大連化工麥寮廠化學液體外洩，民眾在廠方說明會上痛斥業者刻意隱瞞。(許素惠攝)

大連化工環工協理徐英傑向麥寮居民鞠躬道歉，坦承監督不周的疏失。(許素惠攝)

麥寮鄉長許忠富(右)要求大連化工及環保單位查明工安事故的原因。(許素惠攝)

位於麥寮六輕工業區內的大連化工上月21日發生醋酸乙烯外洩工安事件，廠商卻隱瞞未通報，事故造成區內溝渠大批魚群暴斃，民眾發現才向雲林縣環保局檢舉，被依法開罰上百萬元，上午廠商召開說明會，居民痛斥業者隱瞞心態可議，大連公司環工協理徐英傑坦承疏失，強調事故發生後，已加強強管線巡查及監控管理。

麥寮鄉長許忠富要求廠方向居民說明，許強調，針對該液體外洩，麥寮人不能視而不見，廠方及環保單位都應調查清楚。

雲林縣議員林深大罵廠方態度有問題，事故發生不但不通報，還偷偷把死魚撈去埋，很明顯就是想瞞天過海。

大連麥寮廠廠長葉來巡坦承疏失，徐英傑當場道歉，坦言監督不周，很失禮，強調事故發生後已強化管線查巡和監控，未來一定可以減少管線液體外洩，並將建立涉外窗口，加強和地方溝通。

雲林縣環保局依毒性化學物質管理法、廢清法、水汙染防治法等開罰110餘萬元，已採樣檢測，報告出爐若有危害，將再依法處罰。

(中時)