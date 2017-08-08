全國山坡地保育考核 中市連續4年獲績優
農委會公布全國105年度山坡地保育利用管理績效考核成績，台中市府蟬聯直轄市組第2名，水土保持服務團連續4年獲績優獎。水利局表示，山坡地管理法規繁瑣，民眾常因不懂觸法，組成「水土保持服務團」走入偏鄉，以輔導代替開罰，宣導水保教育及植樹造林，減少坡地超限利用，讓植樹成為全民運動。
市府水利局長周廷彰指出，山坡地管理法規 很多，為宣導法令讓民眾守法，每年持續辦理水土保持教育訓練及宣導，提供民眾協助。
此外，也透過「和平專案」研商處理和平區坡地應用問題，減少超限利用，加強輔導坡地植樹造林，期望植樹成為全民運動。
市府推動「水土保持服務團」，秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，走入偏鄉提供各項水土保持技術指導，為坡地保育把脈，建置「山坡地資訊查詢系統」簡化作業程序，貼近民眾需求。
為進一步打擊環保犯罪，市府加入「檢警環林查緝環保及國土犯罪聯合小組平台」，開發創新思維維護管理山坡地。
水利局強調，全國山坡地保育利用管理績效考核，市府每年皆獲「坡地金育獎」，今年蟬聯直轄市組第2名，並連續4年榮獲績優水土保持服務團獎，感謝評審的肯定，市府除繼續強化山坡地水土保持管理外，水土保持服務團將持續提供民眾優質的服務。
(中時)
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