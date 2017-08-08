蔡英文穿長袖看球賽 民進黨發言人：主席怕冷

蔡英文總統前天在臉書發表為少棒加油的圖文，被諷刺「吹冷氣，看球賽」。民進黨發言人張志豪今天澄清，「因為主席怕冷，不怕熱」。

連日高溫，公務機關實行節電措施，遭罵翻天，日前蔡英文這張穿長袖看球賽的照片，遭新黨新思維中心主任侯漢廷諷刺，「真好，晚上都有冷氣吹，冷到穿長袖」。張志豪今天表示，在中央黨部工作的同仁甚至多數媒體朋友都知道，這麼多年來，只要有主席在的會議場合，常常要把空調開到最小，或者關掉。「因為主席怕冷，不怕熱」。

他說，特別是過去陪著主席輔選跑行程，主席總穿著一件薄外套或是長袖襯衫(袖子捲起來)。其實這是每位幕僚都了解的，也是許多資深記者都知道的事。這樣的習慣從沒有改變過。一來她總是注意用電的節約，二來就是沒有開冷氣的習慣。更不要說穿著的習慣，如果不是特別的場合必須穿上Ｔ-shirt之類，她總是穿著有袖長的上衣。這就是蔡英文。

張志豪說，幾個網路酸民習慣看圖說話編故事，指著過肘的袖長歪樓，胡亂指控，企圖帶風向引非議，其實網路上什麼層次的人都有，這也算是網路常態。

他表示，但比起網路酸民，政治人物承擔著更不一樣的公共責任，當颱風吹垮了電塔，電力的輸送出現問題，為了要避免限電危機，政治人物就應該站出來！呼籲大家一起參與尖峰時刻的節電，讓台電的工作團隊專心把電塔修好，讓電力供應回復正常。

他說，遺憾的是，現在有一些政治人物把自己也當作網路酸民，凡事往歪理打，個人品味德性一回事，但卻讓錯誤的資訊佔滿了議題討論空間，誤導大家的正確理解，就非常不負責任了。

張志豪並標籤「＃看圖說故事壞習慣真是夠了」。

(中時)