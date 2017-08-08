只薦不賣 淡水社大打造「後獨立書店」

淡水社大校長潘蓬彬將小方子視為「後獨立書店」，要為獨立書店困境注入活水。（譚宇哲攝）

獨立書店經營不易，淡水社區大學打造非營利書店「小方子社區空間」，保有獨立書店精神，透過開放內閱、網路直播朗讀等，推廣精選的特色好書，但是只薦不賣，間接嘉惠傳統獨立書店，淡水社大校長潘蓬彬說，小方子是「後獨立書店」，要為獨立書店困境注入活水。

小方子社區空間位於淡水殼牌倉庫E棟磚樓古蹟內，建物早年曾是殼牌公司駐管園區工人休憩處，後成為淡水文化園區駐村藝術家展售藝術作品的場域，今年3月淡水社大進駐後，以獨立書店精神打造小方子社區空間。

占地約9坪的小方子目前藏書將近300冊，包括採購而來的新書和地方人士捐贈的二手書，平日下午2時至晚上10時開放一般民眾內閱，店內書籍皆無販售也不提供租借。

淡水社大表示，今年7月，台北市知名「女書店」因不堪長期虧損結束23年營運，為書店迷投下震撼彈，仍有許多獨立書店前仆後繼，挑戰逐夢兼賺錢的極限，而在教育單位旗下的小方子社區空間不宜營利，反而可以更無所顧忌的推廣獨立書店精神。

小方子社區空間日前更與在淡水經營獨立書店「心波力幸福書房」的詩人許赫合作，推出「我的書包裡有首詩」朗讀活動，由許赫親自透過網路直播朗讀精選特色散文、詩集，並號召志工一同加入，除了鼓勵志工實際閱讀，也透過網路推薦好文好詩，提供書迷閱讀、購書的參考。

淡水社大校長潘蓬彬說，小方子社區空間也許稱不上是獨立書店，卻可以將其視為「後獨立書店」，以沒有經營壓力的優勢，與地方上的獨立書店成為夥伴，為獨立書店的經營困境注入活水，也發揚社區大學連結在地、推廣藝文教育的特質。

(中時)