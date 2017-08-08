只薦不賣 淡水社大打造「後獨立書店」
獨立書店經營不易，淡水社區大學打造非營利書店「小方子社區空間」，保有獨立書店精神，透過開放內閱、網路直播朗讀等，推廣精選的特色好書，但是只薦不賣，間接嘉惠傳統獨立書店，淡水社大校長潘蓬彬說，小方子是「後獨立書店」，要為獨立書店困境注入活水。
小方子社區空間位於淡水殼牌倉庫E棟磚樓古蹟內，建物早年曾是殼牌公司駐管園區工人休憩處，後成為淡水文化園區駐村藝術家展售藝術作品的場域，今年3月淡水社大進駐後，以獨立書店精神打造小方子社區空間。
占地約9坪的小方子目前藏書將近300冊，包括採購而來的新書和地方人士捐贈的二手書，平日下午2時至晚上10時開放一般民眾內閱，店內書籍皆無販售也不提供租借。
淡水社大表示，今年7月，台北市知名「女書店」因不堪長期虧損結束23年營運，為書店迷投下震撼彈，仍有許多獨立書店前仆後繼，挑戰逐夢兼賺錢的極限，而在教育單位旗下的小方子社區空間不宜營利，反而可以更無所顧忌的推廣獨立書店精神。
小方子社區空間日前更與在淡水經營獨立書店「心波力幸福書房」的詩人許赫合作，推出「我的書包裡有首詩」朗讀活動，由許赫親自透過網路直播朗讀精選特色散文、詩集，並號召志工一同加入，除了鼓勵志工實際閱讀，也透過網路推薦好文好詩，提供書迷閱讀、購書的參考。
淡水社大校長潘蓬彬說，小方子社區空間也許稱不上是獨立書店，卻可以將其視為「後獨立書店」，以沒有經營壓力的優勢，與地方上的獨立書店成為夥伴，為獨立書店的經營困境注入活水，也發揚社區大學連結在地、推廣藝文教育的特質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。